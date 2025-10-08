Conso. On sait enfin où manger la meilleure galette des rois de Normandie (et elle va représenter la région en national)

Le Salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche, organisé les 6 et 7 octobre 2025 au Parc des Expositions de Caen, est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme normand.

Cette édition a mis à l'honneur le savoir-faire artisanal et la créativité locale, à travers plusieurs concours culinaires dont celui du meilleur burger de Normandie et celui très attendu de la meilleure galette aux amandes.

La Manche rafle la première place avec Au P'tit Bricquebétais

C'est dans une ambiance conviviale mais studieuse que s'est déroulé le concours régional de la meilleure galette aux amandes de Normandie 2025.

Le grand vainqueur ? Fabien Labbey, artisan passionné et patron de la boulangerie-pâtisserie Au P'tit Bricquebétais, à Bricquebec-en-Cotentin (Manche).

Sa galette, réalisée avec des ingrédients simples, a conquis le jury. “Y a pas de secrets : de bons ingrédients et le bon tour de main !”, confie le boulanger, fier de représenter sa région.

“C'était déjà un objectif de remporter la Normandie. On est installés depuis cinq ans, on participe à plusieurs concours, et le prochain c'est les nationales.”

Nos heureux lauréats. - Au P'tit Bricquebétais

Une galette à déguster dès janvier

Pour les gourmands impatients, il faudra patienter encore un peu. “Il faudra attendre la période des galettes, en janvier, pour la déguster”, précise Fabien Labbey.

Une belle promesse qui ravira les amateurs de saveurs traditionnelles normandes dès le début de l'année 2026.

Direction la finale nationale dans l'Allier

Grâce à sa victoire régionale, Fabien Labbey représentera désormais la Normandie lors de la finale nationale du concours de la meilleure galette aux amandes, organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF).

Elle se tiendra les 2 et 3 décembre 2025, dans le département de l'Allier, et réunira 20 boulangers venus de toute la France.

Un nouveau défi que le boulanger manchois aborde avec fierté et humilité : “Ah oui, ma région, moi, ça me suffisait ! On est très fiers.”

Les autres lauréats normands

Le podium était complété par de très belles réalisations venues d'autres coins de la région, notamment la boulangerie Lelièvre, à Bréhal (Manche), qui s'est hissée à la troisième place.

Des résultats qui confirment une chose : la Manche est décidément le département de la galette en Normandie !