Rouen. Une première à Becquerel pour la chirurgie contre le cancer du sein

Santé. A Rouen, le centre Henri Becquerel, spécialisé dans la lutte le cancer, a réussi la première mammectomie par endoscopie avec reconstruction immédiate. Une opération préventive pour les femmes à risques, moins invasive.

Publié le 13/10/2025 à 16h15
Rouen. Une première à Becquerel pour la chirurgie contre le cancer du sein
L'équipe a pratiqué la première mammectomie par endoscopie avec reconstruction immédiate. - Centre Becquerel

C'est une première pour le centre Henri Becquerel, l'établissement de référence pour la lutte contre le cancer en Seine-Maritime et dans l'Eure. Mercredi 1er octobre, une équipe de chirurgie a réalisé une mammectomie (l'ablation du sein) par endoscopie avec reconstruction immédiate dans le cadre d'une chirurgie prophylactique, c'est-à-dire une chirurgie préventive, en dehors du cancer. "Certaines femmes ont une mutation génétique qui augmente le risque de cancer du sein", explique Julien Carrilho, chirurgien. Pour ces femmes, qui ont une chance sur deux de développer un cancer du sein dans leur vie (contre une sur huit dans la population générale), le centre propose des chirurgies préventives "pour limiter le risque de cancer".

La nouveauté de cette intervention vient de l'endoscopie, qui permet notamment de limiter le risque infectieux. "On déporte la cicatrice par rapport au sein, au niveau de l'aisselle, qui va faire 4cm au lieu d'une dizaine. On fait l'opération par la plus petite incision possible", précise le chirurgien. "C'est important pour se reconstruire physiquement et psychologiquement", insiste-t-il. Car il est difficile de sauter le pas de la chirurgie pour les femmes à risques, qui ne sont pas malades.

Une reconstruction proche du sein initial

La technique permet de conserver l'aréole, la peau et "d'avoir une reconstruction proche du sein initial. C'est plus acceptable quand on dit que les risques ont été limités", insiste Julien Carrilho. D'autant que si l'on parle de "reconstruction immédiate", trois à quatre autres opérations chirurgicales sont nécessaires pour finaliser le processus. Les patientes jusqu'au bonnet C peuvent être éligibles à la technique.

La technique pourrait être prochainement étendue aux patientes qui sont atteintes de cancer. Mais elle serait proposée "à moyen terme" au cas par cas.

