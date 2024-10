Rouen. Octobre rose : collecter des cheveux pour des associations

En ce mois d'octobre, la campagne Octobre rose est de retour. Elle vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Que ce soit pour cet événement ou tout au long de l'année, La Clinique du cheveu à Rouen est sensible à cette cause et récupère les cheveux coupés. Si les cheveux atteignent 30cm et sont vierges de coloration permanente, "on peut les envoyer à l'association Solidhair qui en fera des perruques", explique Maryvonne Gest, ancienne gérante de La Clinique du cheveu, venue soutenir l'équipe en ce mois d'octobre. Les cheveux sont également donnés à Mon Bandô, une entreprise toulousaine spécialisée dans la création de prothèses capillaires et de bandeaux fabriqués à partir de cheveux naturels. Du mardi au samedi, les femmes peuvent venir à La Clinique du cheveu pour "essayer nos prothèses capillaires", poursuit Maryvonne. "Il y a du court, du long, en passant par le blond, le rouge, le châtain." Au total, l'établissement compte entre 200 et 300 perruques.

Un don qui tient à cœur

A Rouen, d'autres salons de coiffure récupèrent eux aussi les cheveux coupés comme Chez l'père Masson, situé place de la Pucelle. "On travaille avec l'association Fake hair don't care qui les transforme en perruques", assure Charles Masson, le gérant. "Ça nous tient à cœur d'envoyer les cheveux à ce type d'associations", révèle-t-il. "On a malheureusement tous un proche qui peut être atteint d'un cancer donc c'est une cause importante", renchérit-il. Les cheveux récoltés peuvent être colorés ou méchés et doivent mesurer au moins 10cm. "On fait des sections sur cheveux secs puis on coupe bien droit", relate le coiffeur. En moyenne dans ce salon, deux femmes par mois décident de faire une bonne action en faisant don de leurs cheveux.