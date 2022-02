Granville. Sixième Marche des roses

La Marche des roses connaît une nouvelle édition ce dimanche 20 octobre 2019 à Granville. L'objectif est de marcher ou de courir sur un parcours de cinq kilomètres au cœur de la ville, habillé en rose, dans la bonne humeur. Cette rencontre permet de passer du temps ensemble et de faire avancer la lutte contre le cancer et d'aider les personnes atteintes, puisque les bénéfices sont reversés pour ces grandes causes.

Écoutez Véronique, de l'association organisatrice Roses en baie, nous présenter cette journée :

Marche des Roses 2019 Impossible de lire le son.

Les inscriptions sont ouvertes à tous sans restriction d'âge ou de sexe. Elles se font dès maintenant par courrier (jusqu'au mercredi 16 octobre) ou directement sur place, dimanche 20 octobre 2019 à 10h. Retrouvez toutes les infos et le bulletin d'inscription sur la page Facebook de l'événement.

Bulletin d'inscription - Roses en Baie

10h-13h30 : retrait des dossards au Stade Jean Galfion, rue du Roc ;

Restauration possible sur place ;

14h-15h : accueil par l'association Rose en baie et échauffement en musique avec les Psycho Potes ;

15h : Départ.