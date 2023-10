Rouen. Elles ont vaincu ou combattent le cancer du sein

Octobre rose est là tous les ans pour nous le rappeler. Le cancer du sein est loin d'être anodin. Une femme sur 8 sera concernée dans sa vie par cette maladie. Et s'il n'est pas détecté assez tôt, on en meurt toujours. "Ça reste une épreuve qui a un impact sur la vie sociale, la vie professionnelle, la vie personnelle", explique Emmanuelle Hoche, diagnostiquée en 2017 d'un cancer du sein. À seulement 42 ans, le verdict tombe. Elle l'avait senti venir. Elle se fait suivre au centre Becquerel et a décidé de faire entièrement confiance à l'équipe médicale. Le protocole est mis en place : chimiothérapie, opération, radiothérapie puis un traitement par comprimés pendant cinq ans. Aujourd'hui, Emmanuelle Hoche va mieux, mais le traitement a été un parcours du combattant. "La première chimio, je sors de l'hôpital à 13 h 30. À 14 h 30, j'ai les premières nausées. De 16 heures à 22 heures, j'ai cru que j'allais mourir tellement c'était insupportable. Maux de tête et nausées comme je n'avais jamais eu de ma vie", explique-t-elle, en précisant que les réactions sont différentes selon les patients. Elle a fait de l'activité physique adaptée, a été suivie psychologiquement, a continué à travailler autant qu'elle a pu… Car l'aspect psychologique est primordial pour vaincre la maladie. Aujourd'hui, elle l'affirme. Le cancer a changé sa vie. "J'ai changé de look, j'ai changé de boulot, j'apprends des choses tous les jours, je sors de ma zone de confort." Son job désormais ? Chargée de mission pour le centre de lutte contre le cancer Becquerel qui l'a soignée et au sein d'Unicancer, avec comme objectif d'améliorer "l'expérience patient" dans la prise en charge.

"Mon mot préféré, c'est la vie !"

Virginie Ray a 55 ans aujourd'hui, et elle s'engage aussi contre le cancer dans le collectif Triplettes roses, qui concerne les femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Cette forme de la maladie est très agressive et touche à 40 % des femmes de moins de 40 ans. Ce cancer l'a frappée, juste avant ses 50 ans. "On est en colère parce qu'on se dit que ce n'est pas juste", se souvient-elle. Elle aussi commence le protocole : chimio, opération, puis rayons. Elle va trouver un exutoire dans l'écriture avec un blog. "C'était pour me rassurer moi et pour que mes proches ne me demandent pas comment je vais tout le temps", raconte-t-elle aujourd'hui, elle qui a refusé de se faire plaindre. Elle a continué l'activité physique, a continué à travailler, même si elle a connu des moments très durs. "Il y a des soirs, j'en pleurais, quand j'étais mal, quand j'étais fatiguée." La perte de cheveux à cause la chimio, elle en a fait un moment de complicité avec sa fille. "C'est elle qui m'a rasé la tête et on en a rigolé." Depuis juin 2019, elle n'a plus de traitement, ni de trace du cancer, mais passe encore chaque année des examens, "toujours avec angoisse". Aujourd'hui, elle "prend la vie du bon côté", "ose plus", "ne se prend plus la tête pour des bêtises". "Je vis !" Et elle témoigne de son expérience auprès du collectif les Triplettes roses. "Je suis un espoir pour les autres Triplettes puisque je suis en rémission. Et je veux que la science avance, car ce cancer reste méconnu."