Sorties. Une flânerie dans les sept magnifiques Jardins d'Etretat

Les Jardins d'Etretat, perchés sur les falaises de la côte d'Albâtre, proposent une expérience néo‑futuriste où art contemporain, architecture et jardinage topiaire - l'art de sculpter les plantes et arbres - s'entremêlent. Conçus par Alexandre Grivko, sept espaces thématiques célèbrent les paysages normands : Jardin Impressions, Jardin d'Aval, Tourbillon, Jardin Emotions, Jardin La Manche, avec vue sur la "Roxelane" et l'emblématique Aiguille. Lauréat du European Garden Award pour ses jardins historiques, le site offre une immersion poétique.

Pratique. Avenue Damilaville, Etretat. Tous les jours de 10h à 19h. Tarifs : de 7,50 à 14€. Gratuit - 7 ans.