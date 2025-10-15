Agriculture. Un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage près de Dieppe

En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Agriculture. Un foyer de grippe aviaire a été détecté à Luneray, près de Dieppe, dans un élevage de pintades, canards, oies et poules. Les animaux doivent être abattus pour éviter une propagation du virus.

Publié le 15/10/2025 à 10h12 - Par Gilles Anthoine
Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de Luneray, en Seine-Maritime. - Evelyne Vignals

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé mardi 14 octobre dans un élevage à Luneray, près de Dieppe, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué.

Une zone de surveillance de 10km autour du site contaminé

Les oiseaux présents dans l'élevage (pintades, canards, oies et poules) seront abattus afin d'éviter une propagation du virus. Un arrêté préfectoral a instauré une zone de protection de 3km et une zone de surveillance de 10km autour du site contaminé pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages. Dans ces zones, le transport de volailles et d'oiseaux captifs est interdit, sauf dérogation accordée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Les autorités appellent l'ensemble de la filière "à l'application la plus stricte des mesures de biosécurité pour empêcher le virus d'entrer dans les élevages par les oiseaux sauvages (en cette période de migration) ou les activités humaines".

Pas de risque pour l'homme

Un autre foyer de grippe aviaire avait été détecté vendredi 10 octobre dans un élevage de faisans et de perdrix du Pas-de-Calais. Après une flambée du virus en France, le risque de grippe aviaire a été abaissé de "modéré" à "négligeable", en mai, sur l'ensemble du territoire de France métropolitaine. En effet, une "amélioration de la situation sanitaire" chez les oiseaux avait été observée, selon un arrêté publié au Journal officiel.

La préfecture de Seine-Maritime rappelle que la consommation de viande et d'œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme.

