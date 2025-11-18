Près de Dieppe. Grippe aviaire : la préfecture lève la zone de surveillance autour de Luneray

Un foyer de grippe aviaire avait été détecté dans un élevage à Luneray, près de Dieppe, ce qui avait entraîné la mise en place le lendemain d'une zone de surveillance dans un rayon de 10km autour de la commune. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé la levée de cette zone de surveillance par arrêté, publié lundi 17 novembre. Cette zone concernait 81 communes du département.

"Aucun cas d'influenza aviaire n'a été identifié depuis plus de vingt et un jours dans la faune sauvage et en élevage au sein de la zone de surveillance", expliquent les services de l'Etat pour justifier la fin du dispositif.

• A lire aussi. Renforcement des mesures face à l'arrivée de la grippe aviaire

Niveau de risque élevé en France sur la grippe aviaire

Pour autant, "le niveau de risque épizootique national vis-à-vis de l'influenza aviaire est passé au niveau 'élevé' depuis le 22 octobre dernier", rappelle la préfecture. Cette alerte entraîne, de fait, "l'application de mesures de biosécurité renforcées pour tout détenteur de volailles. Par ailleurs, la mise à l'abri des volailles dans les élevages commerciaux comme dans les basses-cours reste obligatoire et les rassemblements interdits".

La préfecture de Seine-Maritime rappelle que la consommation de viande et d'œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme.