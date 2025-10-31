Calvados. Renforcement des mesures face à l'arrivée de la grippe aviaire

Depuis le 18 octobre, une épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), aussi appelée grippe aviaire, touche le Calvados, comme d'autres départements français. Pour faire face à ce phénomène, le département renforce ses mesures de prévention et de surveillance. La cause vient des flux migratoires d'oiseaux sauvages, qui devraient durer jusqu'à la fin du mois de novembre.

Avertissement au public tout comme aux éleveurs

Des mesures ont été mises en place et concernent à la fois les citoyens et les éleveurs du département. Des zones réglementées ont été instaurées autour des sites de regroupement d'oiseaux migrateurs où des mortalités importantes ont été constatées. La surveillance des populations d'oiseaux sauvages y a été renforcée et le ramassage des cadavres se fait exclusivement par les mairies. De plus, chaque lieu de détention d'oiseaux est recensé, et le département renforce la biosécurité et les autocontrôles en élevages. Enfin, certaines activités cynégétiques (chasse) et de plein air ont été restreintes.

Pour ce qui est du public, il est formellement interdit d'approcher et de toucher un oiseau malade ou mort. Si un contact direct a eu lieu, il faudra surveiller son état de santé sur une période de 10 jours suivant ce contact. La prévention se fait donc à tous les niveaux.