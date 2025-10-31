En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Renforcement des mesures face à l'arrivée de la grippe aviaire

Santé. Face à l'arrivée de la grippe aviaire, le département renforce ses mesures de prévention. Depuis le 18 octobre, l'épidémie touche plusieurs départements français, du Nord-Est au Sud-Ouest.

Publié le 31/10/2025 à 16h45 - Par Léo Besselievre
Calvados. Renforcement des mesures face à l'arrivée de la grippe aviaire
Le Calvados renforce ses mesures de prévention face à la montée de l'épidémie de grippe aviaire en France, notamment pour les éleveurs de volailles. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le 18 octobre, une épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), aussi appelée grippe aviaire, touche le Calvados, comme d'autres départements français. Pour faire face à ce phénomène, le département renforce ses mesures de prévention et de surveillance. La cause vient des flux migratoires d'oiseaux sauvages, qui devraient durer jusqu'à la fin du mois de novembre.

Avertissement au public tout comme aux éleveurs

Des mesures ont été mises en place et concernent à la fois les citoyens et les éleveurs du département. Des zones réglementées ont été instaurées autour des sites de regroupement d'oiseaux migrateurs où des mortalités importantes ont été constatées. La surveillance des populations d'oiseaux sauvages y a été renforcée et le ramassage des cadavres se fait exclusivement par les mairies. De plus, chaque lieu de détention d'oiseaux est recensé, et le département renforce la biosécurité et les autocontrôles en élevages. Enfin, certaines activités cynégétiques (chasse) et de plein air ont été restreintes.

Pour ce qui est du public, il est formellement interdit d'approcher et de toucher un oiseau malade ou mort. Si un contact direct a eu lieu, il faudra surveiller son état de santé sur une période de 10 jours suivant ce contact. La prévention se fait donc à tous les niveaux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. Renforcement des mesures face à l'arrivée de la grippe aviaire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple