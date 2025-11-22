Seine-Maritime. Grippe aviaire : un foyer détecté dans le département dans un élevage de canards

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été confirmé vendredi 21 novembre dans un élevage de canards, situé dans la commune de Bosville, près de Cany-Barville. Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté qui définit des zones réglementées dites de protection et de surveillance, mises en place dans un rayon de 3 et 10km autour de l'élevage.

Les communes concernées par la zone de protection

Plusieurs communes sont concernées par la zone de protection dans un rayon de 3km. Il s'agit de Bosville, Grainville-la-Teinturière, Le Hanouard, Oherville, Robertot, Saint-Vaast-Dieppedalle et Veauville-lès-Quelles. Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs "sont soumis à des prescriptions spécifiques. En particulier, les transports de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits sauf dérogations accordées par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP)", indique la préfecture.

La surveillance renforcée

La surveillance est également renforcée par "la réalisation d'autocontrôles qui sont rendus obligatoires par arrêté préfectoral pour les éleveurs détenant 250 volailles et plus", poursuit la préfecture seinomarine. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus, une opération d'abattage de tous les oiseaux présents dans l'élevage concerné par le foyer d'influenza aviaire a été menée par les services de l'Etat.

Tous les éleveurs et professionnels de la filière doivent rester vigilants et appliquer strictement les mesures de biosécurité pour empêcher l'entrée du virus dans les élevages, que ce soit par les oiseaux sauvages [en période de migration] ou par les activités humaines. Les particuliers qui détiennent des volailles ou des oiseaux captifs doivent suivre les mêmes recommandations.

Les services de l'Etat accompagneront les éleveurs concernés

Les services de l'Etat accompagneront les éleveurs concernés. Les mesures de protection feront également l'objet de contrôles.

La préfecture indique aussi que "la consommation de viande et d'œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l'Homme".