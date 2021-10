La pêche aux coquillages interdite dans l'estuaire de la Seine

L'Ifremer a constaté "la présence d’une algue toxique dans les coquillages filtreurs (dinophysis)". Par conséquent, la préfecture a décidé le 24 août d'interdire la consommation humaine, le ramassage, la pêche, le transport et la commercialisation des coquillages filtreurs dans deux secteurs du littoral : l'Estuaire de la Seine (limite des départements du Calvados et de la Seine-Maritime) et la Butte du Catelier (commune de Veulettes-sur-Mer - Longitude 000°35,9’ Est).

"La toxine contenue dans le dinophysis est peu sensible à l’action de la chaleur et n’est donc pas détruite par les traitements thermiques (cuisson) dans les préparations culinaires, informe la préfecture de Seine-Maritime. Les signes les plus fréquemment observés sont diarrhées, vomissements, douleurs abdominales apparaissant dans un délai de 30 minutes à quelques heures après l’ingestion des coquillages lorsqu’ils sont contaminés. Compte tenu du risque sanitaire élevé lié au dinophysis, cette interdiction doit être strictement observée."