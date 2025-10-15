Barentin. Accrochage de trois voitures : six personnes, dont un bébé, sont blessées

Trois voitures se sont percutées sur la D6015, avenue de la Porte Océane à Barentin, mardi 14 octobre vers 19h. Elles ont été surprises par un ralentissement brutal.

Six personnes blessées dont un bébé

Six personnes ont été légèrement blessées : deux hommes, trois femmes et un nourrisson de 9 mois. Toutes les victimes ont été transportées au CHU de Rouen pour des contrôles.

L'axe est resté fermé à la circulation le temps de l'intervention des secours et de nettoyer la chaussée. 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.