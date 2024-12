Près de Barentin. Une fillette de 10 ans grièvement blessée dans un accident de la route

Une collision s'est produite mercredi 18 décembre sur la départementale 6 015 à Roumare, l'axe qui relie Barentin à Maromme.

Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), appelé peu avant 16 heures, deux voitures arrivant face à face se sont percutées. A bord de l'un des véhicules se trouvait une fillette âgée de 10 ans, qui a été grièvement blessée. Une adolescente âgée de 14 ans et une femme âgée de 44 ans ont été plus légèrement touchées. Une quatrième personne impliquée dans cet accident est indemne.

La circulation coupée

Après leur prise en charge sur place par les pompiers, les trois blessées ont été transportées au CHU de Rouen.

La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours. Quatorze sapeurs-pompiers ont été mobilisés.