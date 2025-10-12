En ce moment Be Mine Kamrad
Pont de Normandie : la circulation a repris après l'accident d'un cycliste

Sécurité. Dimanche 12 octobre, à la mi-journée, Bison Futé informe que la circulation a été coupée sur les voies en direction du Havre, en raison d'un accident impliquant un cycliste.

Publié le 12/10/2025 à 12h56, mis à jour le 12/10/2025 à 14h10 - Par Célia Caradec
Pont de Normandie. Pont de Normandie : la circulation a repris après l'accident d'un cycliste
La circulation sur le pont de Normandie est coupée en raison d'un accident impliquant un cycliste. - Célia Caradec

La circulation est désormais rétablie.

La circulation est coupée sur les voies en direction du Havre, en raison d'un accident impliquant un cycliste sur le pont de Normandie, sur la N1029, indique Bison Futé à 12h40, ce dimanche 12 octobre.

Il est conseillé aux usagers en provenance de l'autoroute A13 (côté Honfleur) et souhaitant prendre la direction du Havre de se diriger vers le pont de Tancarville, via la N182.

Un bouchon en amont

Selon Bison Futé, "les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'incident pour assurer la sécurité du personnel et la protection du site."

Toutefois, la prudence est de mise car un bouchon s'est créé en amont de l'accident.

"La durée de l'événement est indéterminée" indique Bison Futé qui précise notamment que le SAMU est mobilisé sur place. 

