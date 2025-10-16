Honfleur. Une femme meurt noyée dans la Seine au niveau du Pont de Normandie

Une femme de 49 ans s'est noyée dans la Seine jeudi 16 octobre. Les pompiers ont été alertés à 10h30 pour se rendre à Honfleur, au niveau du Pont de Normandie, pour secourir la quadragénaire.

Cette dernière a été récupérée par l'équipe de sauvetage aquatique des pompiers. Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été déclarée décédée par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation.

Des lycées témoins

La cellule d'urgence psychologique du Samu prendra en charge ce jeudi après-midi des lycéens présents dans un car et qui ont assisté à la scène.

