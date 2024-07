Normandie. Un coureur de 19 ans trouve la mort dans les Alpes après un accident avec un camion

Le choc en Seine-Maritime. Thomas Bouquet, licencié à l'Union Sportive Sainte-Austreberthe - Pavilly-Barentin, est mort jeudi 18 juillet après un accident à Taninges en Haute-Savoie. Le jeune homme âgé de 19 ans, qui allait fêter ses 20 ans le 11 août prochain, a été percuté mortellement par un camion toupie lors d'une sortie à vélo avec trois autres coureurs. Les circonstances de l'accident restent à déterminer.

"Une tragédie pour le monde du cyclisme"

Le club de Nationale 2 s'est exprimé vendredi 19 juillet et a rendu hommage au coureur qui effectuait sa deuxième année à l'USSA Pavilly-Barentin : "Thomas allait bientôt prendre 20 ans et s'en est allé en pratiquant sa passion", confie le club. "C'est un choc pour nous, et une tragédie pour le monde du cyclisme. Nos pensées vont à sa famille et ses proches à qui nous adressons nos sincères condoléances. Désormais, en cette fin de saison, nos Loups Verts rouleront pour Thomas."