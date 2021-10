Pavilly. Cyclisme : deux coureurs de Normandie retenus pour les championnats du monde !

Même sans victoire au soir de la 18e étape de la Vuelta, l'ambiance devait être bonne dans le bus de l'équipe AG2R-La Mondiale ce jeudi 7 septembre 2017. Et pour cause : deux des coureurs de l'équipe ont été retenus pour participer aux prochains mondiaux de cyclisme sur route, qui se tiendront du 17 au 24 septembre 2017 à Bergen (Norvège).

La Normandie bien représentée

Tous deux normands, Alexis Gougeard et Julien Duval auront néanmoins des ambitions différentes pour l'occasion. Le premier, formé à l'USSA Pavilly-Barentin (Seine-Maritime), sera le seul représentant français sur l'épreuve du contre-la-montre. Il tentera de surfer sur sa bonne forme actuellement sur la Vuelta avec une bonne dixième place sur le contre-la-montre et quelques places d'honneur glanées en se glissant dans les échappées. Après le contre-la-montre, Alexis Gougeard participera aussi à la course en ligne.

La sélection française Élite Hommes pour les Championnats du monde de cyclisme sur route à Bergen : https://t.co/ztyNLSbEuv #Bergen2017 pic.twitter.com/WQsUONhl8A — FFC (@FFCyclisme) 7 septembre 2017

Il pourrait y retrouver son compère Julien Duval. L'Eurois est pour le moment sur la liste des remplaçants, mais il se tient prêt à prendre la relève en cas de désistement ou de méforme de l'un de ses compagnons. Avec ces deux coureurs, la Normandie sera bien représentée aux mondiaux, dans une équipe aux accents de l'Ouest qui comprend également quatre Bretons.

