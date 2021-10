Christopher Froome, Romain Bardet, Vincenzo Nibali et... Alexis Gougeard. Si le plateau de cette édition 2017 du Tour d'Espagne est relevé avec de nombreux coureurs habitués aux podiums, le cycliste normand peut aborder l'épreuve avec le plein de confiance. Parce qu'il s'y est déjà imposé, tout d'abord. C'était le 11 septembre 2015, à Avila, que le coureur formé à l'USSA Pavilly-Barentin (Seine-Maritime) s'était révélé aux yeux de la planète cyclisme en remportant à 22 ans et en solitaire sa première étape sur un grand tour.

Carte personnelle ou jeu collectif

Forcément, deux ans plus tard, les liens entre la course ibérique et Alexis Gougeard restent forts. Au point que le Normand n'a pas fait des pieds et des mains pour participer au Tour de France. À l'époque, il préparait déjà une Vuelta où il espérait "avoir plus de chances de jouer sa carte personnelle".

Seulement voilà, Romain Bardet s'est depuis greffé au peloton des prétendants au Tour d'Espagne et la marge de manoeuvre d'Alexis Gougeard pourrait dépendre des jambes et des ambitions de son leader... "Je pense qu'il y aura des opportunités pour les échappés, mais on aura aussi l'obligation d'être présent près de Romain pour le général, prévoit le coureur d'AG2R-La Mondiale. S'il y a une possibilité, je pense que l'équipe nous laissera aller la chercher."

Sans pression

Une nouvelle fois, il n'a pas reconnu le parcours et compte fonctionner à l'instinct. Mais si l'occasion se présente, le natif de Rouen arrivera avec le plein de confiance pour glaner un second succès sur la Vuelta. Au début de l'été, il clamait haut et fort que son ambition était "de lever les bras à nouveau" avant la fin de saison. Depuis le dimanche 30 juillet 2017 et sa victoire sur la Polynormande, c'est chose faite. C'est donc sans pression que le coureur de 24 ans s'avance. Un atout qui pourrait lui être bénéfique quand une bonne opportunité se présentera.

