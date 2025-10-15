Près d'Arromanches-les-Bains. Un cycliste de 62 ans retrouvé mort

En ce moment Tears Sabrina CARPENTER
Sécurité. Un homme de 62 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur la commune de Meuvaines mardi 14 octobre. Il a été déclaré décédé.

Publié le 15/10/2025 à 08h32 - Par Jimmy Joubert
Un cycliste, en arrêt cardio-respiratoire, est mort sur la commune de Meuvaines.

Sur la commune de Meuvaines, près d'Arromanches-les-Bains, un homme de 62 ans a été retrouvé sur la départementale 65, à proximité de son vélo mardi 14 octobre 2025. Il était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours, mobilisés vers 15h15, ont tenté de le réanimer en vain. Le médecin a déclaré la victime décédée.

Le médecin a d'ailleurs posé un obstacle médico-légal (mention inscrite par un médecin sur un certificat de décès lorsqu'il existe des circonstances suspectes, violentes, ou non naturelles entourant la mort d'une personne) pour comprendre les circonstances de ce drame.

