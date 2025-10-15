Près de Rouen. Voitures en feu devant des habitations : un homme de 35 ans intoxiqué

Les pompiers de Seine-Maritime ont d'abord été appelés pour un feu de maison, mercredi 15 octobre vers 4h40, rue Sadi Carnot au Grand-Quevilly.
La victime a été transportée au centre hospitalier Saint Julien au Petit-Quevilly
Sur place, ils ont en fait découvert qu'il s'agissait de deux voitures en feu devant la façade de deux maisons en bande. L'incendie a été éteint à l'aide d'une lance à incendie.
Un homme de 35 ans a été légèrement intoxiqué par les fumées. Il a été transporté au centre hospitalier Saint Julien au Petit-Quevilly.
