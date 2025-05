Près de Rouen. Une supérette détruite par un incendie

Un impressionnant incendie s'est déclaré dans une supérette de la rue de la République à Grand-Quevilly, près de Rouen, lundi 26 mai vers 2h. Le commerce est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation de deux étages. Six personnes ont été évacuées.

Le commerce entièrement détruit

Le feu a touché une voiture en stationnement, la supérette et la cave de l'immeuble. Les flammes ont été éteintes à l'aide de deux lances à incendie. La supérette et sa cave sont entièrement détruites. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place ainsi que 33 sapeurs-pompiers et onze engins.