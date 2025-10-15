Eure. Leur maison prend feu : une famille doit être relogée

Un incendie s'est déclaré dans une maison, 2 rue Quelvee à Aigleville, près de Pacy-Sur-Eure, mardi 14 octobre peu avant midi. La toiture de cette demeure de 120m², (deux étages et combles), a été détruite à 90%. Les pompiers sont venus à bout des flammes à l'aide de trois lances à incendie.

La famille relogée par la mairie

Les cinq personnes, de la même famille, qui vivaient dans les lieux sont sorties indemnes avant l'arrivée des secours. Ils seront relogés par la mairie. L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers. Un couvreur est intervenu pour bâcher le toit endommagé.