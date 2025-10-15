En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Eure. Leur maison prend feu : une famille doit être relogée

Sécurité. Un incendie a détruit la toiture d'une maison, mardi 14 octobre à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure. La famille de cinq personnes qui logeait des lieux sera relogée par la mairie.

Publié le 15/10/2025 à 09h12 - Par Gilles Anthoine
Eure. Leur maison prend feu : une famille doit être relogée
Une famille de cinq personnes devra être relogée après l'incendie de leur maison près de Pacy-sur-Eure. - Anaëlle Dessole

Un incendie s'est déclaré dans une maison, 2 rue Quelvee à Aigleville, près de Pacy-Sur-Eure, mardi 14 octobre peu avant midi. La toiture de cette demeure de 120m², (deux étages et combles), a été détruite à 90%. Les pompiers sont venus à bout des flammes à l'aide de trois lances à incendie.

La famille relogée par la mairie

Les cinq personnes, de la même famille, qui vivaient dans les lieux sont sorties indemnes avant l'arrivée des secours. Ils seront relogés par la mairie. L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers. Un couvreur est intervenu pour bâcher le toit endommagé.

