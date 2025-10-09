L'Aigle. Incendie d'une maison, la toiture détruite et un locataire relogé

Les dégâts sont assez importants. Jeudi 9 octobre, un feu s'est déclaré dans un appartement au premier étage d'une maison, 63 rue Pierre Chabaud à L'Aigle, vers 2h40. Les lieux abritent plusieurs logements locatifs.

17 sapeurs-pompiers mobilisés

Un appartement et la toiture ont été détruits par les flammes. Il n'y a pas eu de blessé. Le locataire de l'appartement sinistré sera relogé par la mairie. L'intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers des casernes de L'Aigle et Rugles. Le sinistre a été totalement maîtrisé vers 7h.