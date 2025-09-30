Évreux. Un feu de cuisine se déclare dans un immeuble, 13 personnes évacuées et confinées

Les pompiers de l'Eure sont intervenus sur un incendie lundi 29 septembre vers 22h, au 54 rue Isambart à Evreux. C'est un feu de cuisine qui s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en comptant quatre.

Des habitants confinés chez eux

Les occupants du troisième et du quatrième étage ont été confinés chez eux. Les habitants des étages inférieurs ont été évacués. Cela a concerné 13 personnes dont un enfant.

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à une lance à incendie. Le logement était vide au moment des faits. Les locataires devront être relogés. L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.