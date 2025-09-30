En ce moment Travel the world SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Évreux. Un feu de cuisine se déclare dans un immeuble, 13 personnes évacuées et confinées

Sécurité. Un feu de cuisine s'est déclaré dans un immeuble de quatre étages, lundi 29 septembre à Evreux. Une partie des habitants ont été confinés et les autres évacués, soit au total 13 personnes dont un enfant.

Publié le 30/09/2025 à 08h26 - Par Gilles Anthoine
Évreux. Un feu de cuisine se déclare dans un immeuble, 13 personnes évacuées et confinées
Un feu de cuisine s'est déclaré dans un immeuble d'Evreux, 13 personnes ont été évacuées ou confinées. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers de l'Eure sont intervenus sur un incendie lundi 29 septembre vers 22h, au 54 rue Isambart à Evreux. C'est un feu de cuisine qui s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en comptant quatre.

A lire aussi. Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Des habitants confinés chez eux

Les occupants du troisième et du quatrième étage ont été confinés chez eux. Les habitants des étages inférieurs ont été évacués. Cela a concerné 13 personnes dont un enfant.

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à une lance à incendie. Le logement était vide au moment des faits. Les locataires devront être relogés. L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Évreux. Un feu de cuisine se déclare dans un immeuble, 13 personnes évacuées et confinées
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple