En ce moment Undressed SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Feu de cuisine dans un appartement, sept personnes intoxiquées

Sécurité. Un feu de cuisine dans un appartement a provoqué un fort dégagement de fumée, mercredi 1er octobre au Petit-Quevilly. Sept personnes ont été intoxiquées.

Publié le 02/10/2025 à 08h31 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Feu de cuisine dans un appartement, sept personnes intoxiquées
Sept personnes ont été légèrement intoxiquées au Petit-Quevilly à cause d'un feu de cuisine. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un feu de cuisine dans un appartement, mercredi 1er octobre vers 20h, allée Henri Matisse au Petit-Quevilly.

Ce sont des aliments restés sur le feu qui ont donné lieu à un fort dégagement de fumée dans un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en comptant sept.

Les pompiers ont procédé à la ventilation des lieux.

A lire aussi. Bolbec. L'Institution médico-sociale évacuée après le déclenchement d'une alarme incendie

Des intoxications

Le bilan fait état de sept personnes légèrement intoxiquées. Une femme de 36 ans, un nouveau-né de 2 mois, une fillette de 4 ans et un garçon de 4 ans ont été transportés sur le centre hospitalier des Feugrais à Elbeuf. Un homme de 26 ans et deux femmes de 21 ans et 56 ans ont, eux, été pris en charge à l'hôpital de Petit-Quevilly.

Les quatre personnes logeant dans l'appartement sinistré devront être relogées.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Feu de cuisine dans un appartement, sept personnes intoxiquées
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple