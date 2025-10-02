Près de Rouen. Feu de cuisine dans un appartement, sept personnes intoxiquées

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un feu de cuisine dans un appartement, mercredi 1er octobre vers 20h, allée Henri Matisse au Petit-Quevilly.

Ce sont des aliments restés sur le feu qui ont donné lieu à un fort dégagement de fumée dans un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en comptant sept.

Les pompiers ont procédé à la ventilation des lieux.

Des intoxications

Le bilan fait état de sept personnes légèrement intoxiquées. Une femme de 36 ans, un nouveau-né de 2 mois, une fillette de 4 ans et un garçon de 4 ans ont été transportés sur le centre hospitalier des Feugrais à Elbeuf. Un homme de 26 ans et deux femmes de 21 ans et 56 ans ont, eux, été pris en charge à l'hôpital de Petit-Quevilly.

Les quatre personnes logeant dans l'appartement sinistré devront être relogées.