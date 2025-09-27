En ce moment Stolen Dance Milky Chance
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Sécurité. Mercredi 24 septembre, un incendie s'est déclaré rue des Sorbiers à Saint-Lô. Le lendemain, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Ce samedi 27 septembre, le parquet a annoncé que trois personnes ont été mises en examen.

Publié le 27/09/2025 à 10h05 - Par Justine Carrère
Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire
Un incendie s'est déclaré mercredi 24 septembre dans un immeuble de Saint-Lô. Ce samedi 27 septembre, le parquet a indiqué que trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

De nouveaux éléments dans l'affaire de l'incendie d'un immeuble situé rue des Sorbiers à Saint-Lô mercredi 24 septembre. Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, avec d'importantes investigations techniques à mener, le lendemain de l'incendie, jeudi 25 septembre, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Ce samedi 27 septembre, le procureur de la République de Coutances a annoncé que "trois individus ont été interpellés".

A lire aussi. Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Un homme a été arrêté

Trois personnes mises en examen

A l'issue de la garde à vue de ces trois suspects, "le parquet a ouvert une information judiciaire des chefs de destruction par moyens dangereux pour les personnes, dégradation par moyens dangereux pour les personnes et mise en danger de la vie d'autrui", a indiqué Gauthier Poupeau, procureur de la République de Coutances. Présentés à un juge d'instruction, "ils ont été mis en examen de ces chefs d'accusation et ont été placés en détention provisoire".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple