Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire

De nouveaux éléments dans l'affaire de l'incendie d'un immeuble situé rue des Sorbiers à Saint-Lô mercredi 24 septembre. Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, avec d'importantes investigations techniques à mener, le lendemain de l'incendie, jeudi 25 septembre, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Ce samedi 27 septembre, le procureur de la République de Coutances a annoncé que "trois individus ont été interpellés".

Trois personnes mises en examen

A l'issue de la garde à vue de ces trois suspects, "le parquet a ouvert une information judiciaire des chefs de destruction par moyens dangereux pour les personnes, dégradation par moyens dangereux pour les personnes et mise en danger de la vie d'autrui", a indiqué Gauthier Poupeau, procureur de la République de Coutances. Présentés à un juge d'instruction, "ils ont été mis en examen de ces chefs d'accusation et ont été placés en détention provisoire".