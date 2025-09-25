En ce moment Dernière danse KYO
Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Un homme a été arrêté

Sécurité. Après l'incendie d'un immeuble, mercredi 24 septembre à Saint-Lô, une personne a été interpellée et placée en garde à vue.

Publié le 25/09/2025 à 11h35, mis à jour le 25/09/2025 à 12h04 - Par Thibault Lecoq
Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Un homme a été arrêté
Les investigations continuent au Val Saint-Jean après l'incendie d'un immeuble, mercredi 24 septembre. Un homme a été placé en garde à vue.

L'enquête avance après l'incendie d'un immeuble à Saint-Lô, mercredi 24 septembre vers midi. Selon nos informations, confirmées par le procureur, un homme a été interpellé dans la soirée et placé en garde à vue. Les investigations continuent ce jeudi 25 septembre sur place et les pompiers sont toujours sur les lieux.

• A lire aussi. [Vidéo + photos] Saint-Lô. 40 personnes évacuées d'un immeuble en feu, 50 pompiers mobilisés

La question du relogement des habitants se pose toujours. Les secours doivent vérifier les réseaux d'électricité, d'eau ou encore de gaz avant de permettre un retour des occupants. Neuf personnes, dont deux enfants, ont été accueillies pour la nuit dans un bâtiment de la commune et deux autres ont été relogées en hôtel pour des raisons de santé. Le Centre communal d'action sociale est mobilisé pour accompagner les sinistrés dans leurs démarches administratives, notamment les déclarations d'assurance et le cas échéant pour trouver des solutions de relogement plus pérennes.

• A lire aussi. Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Dix habitants transportés à l'hôpital, les logements inhabitables pour le moment

