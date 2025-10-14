Echange de tirs lors d'une opération antidrogue à Saint-Lô. Le procureur explique le déroulé des faits

Que s'est-il passé dans le quartier du Val Saint-Jean lundi 13 octobre dans la matinée ? Un homme a été grièvement blessé par arme à feu, lors d'une intervention de police dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue. Mardi 14 octobre dans la soirée, le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, a dévoilé les premiers éléments de l'enquête.

• Lire aussi. [Vidéo + photos] Saint-Lô. Un homme grièvement blessé après avoir tiré sur un policier lors d'une opération antidrogue

Tout commence par une perquisition dès 6h dans un appartement proche du centre-ville de Saint-Lô. 600 grammes de cocaïne sont alors découverts avec plusieurs milliers d'euros aussi. Sept personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Un mis en cause, supposément le chef du point de deal, arrive à prendre la fuite via les toits des autres immeubles, depuis ce premier étage.

23 impacts de tirs dans les murs

Une autre perquisition a lieu un peu plus tard, vers 8h30 avenue des Tilleuls, par une équipe de quatre policiers et un maître-chien des douanes. Dans ce studio, la porte est entrouverte. Ils vérifient le logement et les parties communes. Au quatrième étage, deux policiers tombent sur le fuyard. Ils tentent de l'interpeller, et celui-ci résiste. Le suspect arrive alors à s'emparer de l'arme de service d'une des forces de l'ordre. Les trois protagonistes sont alors dans le local vide-ordures. "Un échange de tirs au travers de l'embrasure du local s'en suivait, les constatations dénombrant 23 impacts dans les murs", détaille le procureur.

Les policiers se replient, des renforts arrivent mais ne trouvent pas le mis en cause. Il est finalement découvert par une troisième équipe "allongé à terre en contrebas de l'immeuble, arme à la main dirigée vers les forces de l'ordre". Il finit par jeter son arme.

Une balle lui a traversé le corps

Cet homme est blessé au bassin, son bas de vêtement est taché de sang. ll est alors évacué vers le CHU de Caen. Les constatations médicales montrent un trou d'entrée de balle dans le bas-ventre et un de sorti dans la fesse gauche. Il souffre aussi de plusieurs fractures. Son identité n'est pas encore confirmée. Il sera entendu par la justice dès que son état de santé le permettra.

Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à l'antenne rennaise de l'IGPN (la police des polices) qui a entendu plusieurs témoins et le policier qui a tiré. L'autre est ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.