Saint-Lô. Un incendie détruit entièrement une maison

Sécurité. Une maison a entièrement brûlé, mercredi 24 septembre à Saint-Lô. Le feu serait accidentel.

Publié le 24/09/2025 à 16h36 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lô. Un incendie détruit entièrement une maison
Un pavillon a pris feu à Saint-Lô, mercredi 24 septembre.

Une maison a pris feu à Saint-Lô, mercredi 24 septembre dans l'après-midi, près du club de rugby. Vers 13h20, 30 pompiers avec neuf engins ont été engagés. Il n'y aurait pas de blessé. Le jeune couple qui y habite a presque tout perdu. Le feu serait accidentel selon le propriétaire.

Plus d'information à venir…

