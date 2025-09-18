Saint-Lois. Ils offraient des bonbons à des enfants depuis leur camionnette : deux hommes interpellés

Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont effrayé des enfants à Saint-Lô, vendredi 5 septembre. A bord d'une camionnette, ils se sont "amusés", selon la police, à proposer des bonbons et de monter à bord à deux collégiens, ce qui leur a fait peur. Rapidement interpellés, le soir même, ils ont été placés en garde à vue avant de ressortir libres pour absence d'infraction, ne voulant pas faire de mal. Ils ont été morigénés par les forces de l'ordre. Celles-ci assurent qu'il n'y a rien à craindre.

Un message de prévention

Un message de prévention et d'alerte a été diffusé via les intranets de plusieurs écoles du Saint-Lois sur la présence en sortie d'école de ces deux jeunes et leur camionnette. Il faut bien rappeler aux enfants de ne rien accepter d'inconnus et de ne jamais monter avec eux dans un véhicule.

