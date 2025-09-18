En ce moment Coeur maladroit MARINE
Saint-Lois. Ils offraient des bonbons à des enfants depuis leur camionnette : deux hommes interpellés

Sécurité. Vendredi 5 septembre, un mot a été passé dans les écoles du Saint-Lois concernant deux jeunes hommes offrant des bonbons aux enfants dans une camionnette. Ils ont été arrêtés.

Publié le 18/09/2025 à 15h55, mis à jour le 18/09/2025 à 17h11 - Par Thibault Lecoq
Saint-Lois. Ils offraient des bonbons à des enfants depuis leur camionnette : deux hommes interpellés
La police a placé en garde à vue deux jeunes hommes qui ont effrayé des enfants en sortie d'une école de Saint-Lô. - Illustration

Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont effrayé des enfants à Saint-Lô, vendredi 5 septembre. A bord d'une camionnette, ils se sont "amusés", selon la police, à proposer des bonbons et de monter à bord à deux collégiens, ce qui leur a fait peur. Rapidement interpellés, le soir même, ils ont été placés en garde à vue avant de ressortir libres pour absence d'infraction, ne voulant pas faire de mal. Ils ont été morigénés par les forces de l'ordre. Celles-ci assurent qu'il n'y a rien à craindre.

Un message de prévention

Un message de prévention et d'alerte a été diffusé via les intranets de plusieurs écoles du Saint-Lois sur la présence en sortie d'école de ces deux jeunes et leur camionnette. Il faut bien rappeler aux enfants de ne rien accepter d'inconnus et de ne jamais monter avec eux dans un véhicule.

• A lire aussi. Agressions sexuelles sur mineurs à Saint-Valery-en-Caux. "Des peines pas à la hauteur" : prison ferme pour l'ancien surveillant

