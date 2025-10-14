Alençon. Une nouvelle aire de fitness gratuite pour promouvoir le sport pour tous

La genèse du projet remonte à l'été 2024, lorsque 550 habitants d'Alençon, en grande partie des femmes, ont répondu à une enquête publique lancée lors de la Fête du sport. Après avoir constaté le fort attrait des sondés pour les équipements de fitness au sein de sites sécurisés et éclairés, comme les parcs et les jardins, la Ville d'Alençon a lancé la construction d'une aire de fitness intergénérationnelle, au parc des Promenades.

Des activités inclusives

La nouvelle aire, d'une surface de 160m2, a été inaugurée samedi 11 octobre. Conçue de manière à proposer une diversité d'appareils qui fonctionnent comme un ensemble, elle permet la réalisation d'exercices de coordination, d'équilibre, de motricité et de renforcement musculaire, le tout gratuitement. "Sa conception prend également en compte un déroulé de séance complète depuis l'échauffement jusqu'aux étirements en toute autonomie. L'aire de fitness se compose d'une structure principale et de six agrès (appareils) individuels. Chaque agrès bénéficie d'un marquage permettant d'identifier les groupes musculaires concernés", écrit la Ville.

L'aire de fitness offre la possibilité de réaliser plusieurs types d'exercices. - Martin Patry

Un nouveau terrain de jeu à 62 000 euros

Au total, 62 000 euros ont été dépensés pour offrir ce nouveau terrain de jeu aux Alençonnais. L'espace propose également des activités inclusives à destination de personnes souffrant de handicap, qu'il soit physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique.