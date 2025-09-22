En ce moment Mille fois M POKORA
Bien-être. Comment brûler des calories sans faire de sport ? Découvrez le NEAT !

Sport. Saviez-vous que vos gestes du quotidien peuvent vous aider à brûler des calories ? Le NEAT est une méthode simple et efficace pour augmenter sa dépense énergétique sans faire de sport.

Publié le 22/09/2025 à 18h02 - Par Aline
Marcher, bouger, nettoyer… Et si votre routine devenait votre meilleure séance d'activité ? - Illustration

NEAT signifie Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ce sont toutes les activités physiques que vous faites en dehors du sport. Marcher pour aller au travail, faire le ménage, prendre les escaliers, jouer avec les enfants… Toutes ces actions comptent. Et mises bout à bout, elles peuvent représenter une dépense calorique considérable au fil des jours.

Pourquoi c'est utile ?

Le NEAT est particulièrement intéressant pour ceux qui n'aiment pas le sport ou qui manquent de temps. En bougeant plus naturellement, on active la circulation sanguine, on lutte contre la sédentarité et on améliore son métabolisme, sans même s'en rendre compte.

Comment l'adopter ?

Quelques réflexes simples : marchez en téléphonant, levez-vous régulièrement si vous travaillez assis, faites vos courses à pied, transformez les tâches ménagères en moments d'activité… Ces micro-efforts, cumulés, boostent votre santé et votre silhouette sans effort intense.

