Bien-être. Bougez sans quitter votre chaise : transformez votre bureau en salle de sport

Nos journées professionnelles s'enchaînent souvent dans la même position, les yeux rivés à l'écran. Cette immobilité pèse rapidement sur le corps : tensions, jambes lourdes, esprit moins vif. La bonne nouvelle ? Ajouter un peu de mouvement ne demande ni matériel sophistiqué, ni tenue de sport. Il suffit d'intégrer quelques gestes simples au fil de votre journée.

Des mouvements discrets à glisser entre deux tâches

Ouverture thoracique : assis, placez vos mains derrière la tête et écartez doucement les coudes pour détendre le haut du dos.

: assis, placez vos mains derrière la tête et écartez doucement les coudes pour détendre le haut du dos. Mini-pompes au bureau : mains posées à plat sur la table, fléchissez les bras en gardant le corps aligné.

mains posées à plat sur la table, fléchissez les bras en gardant le corps aligné. Flexions rapides : debout, pliez légèrement les genoux puis redressez-vous pour activer les cuisses.

debout, pliez légèrement les genoux puis redressez-vous pour activer les cuisses. Elévation des talons : montez sur la pointe des pieds quelques secondes, puis redescendez lentement.

montez sur la pointe des pieds quelques secondes, puis redescendez lentement. Contracter-engager : assis, gainez la sangle abdominale 20 à 30 secondes pour renforcer le centre du corps.

Astuces pour garder le mouvement en tête

Programmez un signal toutes les 45 minutes pour vous lever ou vous étirer.

Passez en mode appel debout : téléphone en main, faites quelques pas.

Essayez un bureau ajustable pour changer régulièrement de posture.

Sans révolutionner la journée de travail, ces micromouvements suffisent à redonner du dynamisme et à limiter les effets de la sédentarité. Intégrés régulièrement, ils contribuent à une meilleure posture, une circulation plus active et un esprit plus alerte. Une façon simple d'allier efficacité professionnelle et bien-être, sans même quitter son bureau.