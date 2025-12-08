Bien-être. Bougez sans quitter votre chaise : transformez votre bureau en salle de sport

Nos journées professionnelles s'enchaînent souvent dans la même position, les yeux rivés à l'écran. Cette immobilité pèse rapidement sur le corps : tensions, jambes lourdes, esprit moins vif. La bonne nouvelle ? Ajouter un peu de mouvement ne demande ni matériel sophistiqué, ni tenue de sport. Il suffit d'intégrer quelques gestes simples au fil de votre journée.
Des mouvements discrets à glisser entre deux tâches
- Ouverture thoracique : assis, placez vos mains derrière la tête et écartez doucement les coudes pour détendre le haut du dos.
- Mini-pompes au bureau : mains posées à plat sur la table, fléchissez les bras en gardant le corps aligné.
- Flexions rapides : debout, pliez légèrement les genoux puis redressez-vous pour activer les cuisses.
- Elévation des talons : montez sur la pointe des pieds quelques secondes, puis redescendez lentement.
- Contracter-engager : assis, gainez la sangle abdominale 20 à 30 secondes pour renforcer le centre du corps.
Astuces pour garder le mouvement en tête
- Programmez un signal toutes les 45 minutes pour vous lever ou vous étirer.
- Passez en mode appel debout : téléphone en main, faites quelques pas.
- Essayez un bureau ajustable pour changer régulièrement de posture.
Sans révolutionner la journée de travail, ces micromouvements suffisent à redonner du dynamisme et à limiter les effets de la sédentarité. Intégrés régulièrement, ils contribuent à une meilleure posture, une circulation plus active et un esprit plus alerte. Une façon simple d'allier efficacité professionnelle et bien-être, sans même quitter son bureau.
