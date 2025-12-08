En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bien-être. Bougez sans quitter votre chaise : transformez votre bureau en salle de sport

Société. Passer de longues heures assis devant un écran semble inévitable dans nos vies modernes. Pourtant, cette sédentarité pèse sur notre santé… et si la solution était de transformer votre bureau en espace d'activité physique ?

Publié le 08/12/2025 à 15h59 - Par Aline
Bien-être. Bougez sans quitter votre chaise : transformez votre bureau en salle de sport
Stop à la sédentarité ! Optez pour des petits exercices au bureau pour garder la forme. Vous pouvez commencer par placer vos mains derrière la tête et écarter doucement les coudes pour détendre le haut du dos. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Nos journées professionnelles s'enchaînent souvent dans la même position, les yeux rivés à l'écran. Cette immobilité pèse rapidement sur le corps : tensions, jambes lourdes, esprit moins vif. La bonne nouvelle ? Ajouter un peu de mouvement ne demande ni matériel sophistiqué, ni tenue de sport. Il suffit d'intégrer quelques gestes simples au fil de votre journée.

Des mouvements discrets à glisser entre deux tâches

  • Ouverture thoracique : assis, placez vos mains derrière la tête et écartez doucement les coudes pour détendre le haut du dos.
  • Mini-pompes au bureau : mains posées à plat sur la table, fléchissez les bras en gardant le corps aligné.
  • Flexions rapides : debout, pliez légèrement les genoux puis redressez-vous pour activer les cuisses.
  • Elévation des talons : montez sur la pointe des pieds quelques secondes, puis redescendez lentement.
  • Contracter-engager : assis, gainez la sangle abdominale 20 à 30 secondes pour renforcer le centre du corps.

Astuces pour garder le mouvement en tête

  • Programmez un signal toutes les 45 minutes pour vous lever ou vous étirer.
  • Passez en mode appel debout : téléphone en main, faites quelques pas.
  • Essayez un bureau ajustable pour changer régulièrement de posture.

Sans révolutionner la journée de travail, ces micromouvements suffisent à redonner du dynamisme et à limiter les effets de la sédentarité. Intégrés régulièrement, ils contribuent à une meilleure posture, une circulation plus active et un esprit plus alerte. Une façon simple d'allier efficacité professionnelle et bien-être, sans même quitter son bureau.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bien-être. Bougez sans quitter votre chaise : transformez votre bureau en salle de sport
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple