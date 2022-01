Salles de sport : bouger sur mesure !

“Le sport n’apporte que de bonnes choses : la santé, une bonne condition physique, un meilleur moral, moins de stress et d’anxiété”, professe Gérard Ménard, directeur de Gym’s new form’s, une salle de sport rouennaise.La rentrée et son lot de bonnes résolutions se profilent. Certains s’inscrivent en salle de sport afin de retrouver ou de garder une bonne condition, d’être plus dynamique, d’améliorer leur système cardiovasculaire et cardiorespiratoire. “Il faut de la persévérance. Il n’y a pas de miracle : s’il n’y a pas d’effort, il n’y aura pas de résultat”, rappelle-t-il. “Mais le but n’est pas de se retrouver sur les rotules. Les clients veulent souvent aller plus vite que la musique. Vous pouvez y aller deux fois par semaine, sans en faire deux heures par jour !”

Découvrez le “pilates”

Généralement, les salles de sport proposent des activités variées : musculation, body pump, body sculpt, cardio training, vélo, tapis de course, body step, body attack, fitness, toning ou gold. La zumba reste très à la mode, considérée comme un cours “fashion”.

Autre tendance de la rentrée, le pilates, une gymnastique douce permettant de travailler les muscles en profondeur, pour le dos ou la sangle abdominale.

Innovation : l'oxyendodermie, quand l’oxygène devient un soin esthétique

De récentes études scientifiques ont mis en avant les vertus de l’injection d’oxygène comme traitement esthétique. Le professionnel propulse, via un appareil spécifique, l’oxygène pressurisé à travers la peau. Cette méthode, l’oxyendodermie, est destinée à désintoxiquer et rajeunir les cellules dermiques, effacer rides et cernes, redessiner l’ovale d’un visage, ou traiter les vergétures.

Pratique. Gym’s new form’s, 33, route de Darnétal, Rouen. Tél. 02 35 07 04 44, 80 €. La séance de 75 minutes.

Photo DR