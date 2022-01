Sport et culture. Un nouveau circuit Run and visit à la découverte de Rouen

Laurence Catel, coach sportive et responsable de la salle de sport Planète bien-être à Rouen (Seine-Maritime), n'est jamais à court d'idée. Depuis qu'elle a mis en place en 2018 les Run and visit : un concept jusqu'alors inédit à Rouen qui allie patrimoine et sport, elle enrichit constamment son programme de nouvelles visites.

Pour Rouen est dans la place qui aura lieu samedi 6 avril 2019, elle imagine un parcours sportif original en tirant partie du mobilier urbain de Rouen pour des séances de renforcements musculaires.

Quels sont les exercices sportifs que vous proposerez au cours de cette visite ?

"Ce nouveau parcours allie running et workout. Entre chaque étape commentée, nous ferons du cardio et nous profiterons de nos arrêts à la fois pour aborder un point historique de Rouen, un détail insolite architectural, ou une personnalité liée à la ville mais aussi pour faire une séance de renforcement musculaire sur mobilier urbain. Les bancs, les murets, les escaliers, nous permettront de faire quelques pompes, des abdos, du stretching et même des squats pour raffermir les fessiers."

Quelle est l'originalité de ce parcours ?

"C'est un parcours de 8 km qui nous mène des quais à la place de la Pucelle, en passant du square Pasteur au square Verdrel, de la Rougemare au square André Maurois, de l'hôtel de ville au square Guillaume Lion. Le parcours qui nous mène de square en square nous permet de traverser toute la ville et de découvrir des lieux incontournables mais aussi des lieux peu fréquentés et chargés d'histoire. Les squares se prêtent tout à fait à une activité de renforcement musculaire en milieu urbain. Cette fois, c'est l'activité elle-même qui nous a inspiré le parcours. Mais il y a toujours beaucoup de détails insolites à observer et de découvertes historiques à faire. Nous parlons notamment de l'inventeur du sous-marin qui a inspiré Jules Verne, de l'explorateur Blosseville ou encore du tour d'abandon."

Quelles sont les conditions physiques nécessaires pour ce parcours ?

"Pour des raisons de sécurité, nous n'autorisons pas les participants de moins de 16 ans. Les gens s'inquiètent souvent de ne pas être assez sportifs or, même si nous déconseillons fortement cette activité aux personnes souffrant de pathologies cardiaques ou articulaires, ce parcours reste accessible car il est jalonné d'étapes. Lorsque je fais des commentaires les participants peuvent faire une pause. Il ne s'agit pas d'endurance mais de cardio, et nous nous adaptons au niveau des participants. Il faut que cette visite reste un moment de convivialité et de plaisir sportif et culturel !"

Quelles sont les visites que vous nous mijotez pour 2019 ?

"Nous déclinons généralement nos visites tant que possible en deux versions : l'une en marche rapide, l'autre en running. Ce sera le cas pour notre visite thématique fête de la musique mais aussi pour notre parcours sportif spécial Armada. Nous aimons concevoir des visites en fonction du calendrier événementiel et nous sommes d'ailleurs en pleine préparation d'une visite sur la Seconde Guerre mondiale à Rouen pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement. Mais nous proposons aussi de nombreuses visites qui ne sont pas forcément liées à l'actualité comme Saint Romain et le monde des gargouilles, Ville aux 100 clochers, scientifiques et inventeurs, ou les romanciers à Rouen. Ce parcours workout sera complété par une autre visite selon les mêmes modes opératoires qui aura lieu le 31 mai."

Samedi 6 avril 2019 à 9h15, rdv Planète bien-être à Rouen. 5€. Réservations au 02 35 88 09 98

