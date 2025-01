Rouen. Prêts pour les bonnes résolutions ? J'ai testé un programme de remise en forme après les fêtes

En ce début du mois de janvier, et après avoir bien festoyé, j'ai voulu appliquer une de mes nouvelles résolutions, celle de me mettre au sport. Une façon pour moi de travailler mon cardio et mes muscles. Pour commencer en douceur, j'ai suivi un programme de remise en forme au sein de la salle Planète Bien-Etre à Rouen, rue Racine. Ce jour-là, j'ai été accueillie par Laurence Catel, la gérante des lieux.

S'échauffer pour ne pas se blesser

N'étant pas une grande sportive, j'avais besoin d'exercices adaptés. J'ai fait connaissance avec Laurence Catel, qui m'a posé plusieurs questions : "As-tu des pathologies et des souhaits pour cet entraînement ?" Ce à quoi j'ai répondu que je n'avais pas de pathologie particulière, ni d'envies spécifiques. Nous avons commencé par un échauffement en douceur sur un vélo elliptique, un appareil d'entraînement qui permet de travailler son cardio.

Biceps, triceps, abdominaux...

Nous avons enchaîné les exercices "pour travailler le dos, les biceps, les triceps et les quadriceps, pour finir avec les abdominaux", m'a expliqué la spécialiste. Pour chaque exercice, nous avons fait plusieurs séries avec à chaque fois des exercices complémentaires.

Le premier a consisté à travailler mon dos. Sur une machine, je me suis assise puis j'ai plié les jambes pour pouvoir poser mes pieds sur des plateformes afin de garder mes jambes fléchies. Je devais utiliser une sorte de rameur pour travailler mon dos. Au début, c'était facile, mais entre chaque pause, je devais utiliser un poids en forme de ballon et faire des mouvements de droite à gauche, donc au fur et à mesure, je commençais à fatiguer. J'ai ensuite poursuivi ma séance sur une autre machine pour travailler mes biceps et triceps. L'idée étant de prendre dans mes mains une poignée qui soulève des poids. Pour les biceps, je devais me tenir droite et tirer la poignée du haut vers le bas, et pour les triceps, cela se faisait de bas en haut. Nous avons fait "des séries de 3x12 ou 3x15 avec des petites charges pour aller jusqu'au bout et bien comprendre l'exercice", explique Laurence Catel.

Prête à recommencer !

Nous avons ensuite enchaîné avec un autre exercice pour les abdominaux. Je me suis assise sur une machine reliée à des poids. Je devais faire des rotations de droite à gauche. Heureusement que je pouvais faire des pauses ! Et pour travailler les quadriceps, donc les jambes, je me suis installée sur la machine [que l'on voit sur la photo N.D.L.R.] puis j'ai mis mes pieds sous un poids que je devais soulever. Un exercice agréable à faire en fin de séance avant les étirements. Je suis ressortie de la salle motivée et prête à recommencer !