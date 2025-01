Près du Havre. Fitness Park ouvre une nouvelle salle

Fitness Park continue son expansion en France et renforce sa présence en Normandie, avec l'ouverture d'un nouveau club à Gonfreville, depuis le 7 janvier. Situé dans le centre commercial Océane, ce club marque la sixième ouverture en Normandie (Carpiquet, Hérouville-Saint-Clair, Rouen, Saint-Pierre-Lès-Elbeuf et Guichainville) et le 343e club du réseau Fitness Park en France et à l'international.

Cette nouvelle salle de sport de 1 200m² offre une expérience sportive complète avec des espaces dédiés à la musculation, à la force, au cardio, et au cross training. Le lieu dispose également d'une zone de powerlifting et d'un espace posing équipé de miroirs pour pratiquer des poses de bodybuilder.

Fitness Park propose plusieurs services : une zone d'hydromassage pour la détente et la récupération post-training, une balance impédancemètre pour suivre son évolution physique au plus près et une plateforme oscillante pour déstocker la graisse, brûler des calories et raffermir la peau.

Salle de sport préférée des Français

La marque Fitness Park a été créée en 2009. Elle a été élue Marque de l'Année 2024. Fitness Park se définit comme une enseigne haut de gamme à prix accessibles. Elle compte 1 200 000 d'adhérents à travers le monde et a réalisé plus de 385 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Pratique. Fitness Park Gonfreville - 6 avenue du Camp Dolent, 76700 Gonfreville-l'Orcher - Ouverture de 6h à 23h 7J/7.