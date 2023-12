Handball. Les Gonfrevillais restent ambitieux

Olivier Orfèvres est arrivé de Guadeloupe en juillet dernier. Appelé par Didier Dutot, le président de l'ESM Gonfreville handball, le nouvel entraîneur a pour mission de faire monter le club, actuellement en Nationale 1, en Proligue, la deuxième division, d'ici trois ans. "L'ambition affichée est à moyen et long terme. Pour la saison 2023-2024, j'ai signé pour un maintien. C'est une année de transition."

Une équipe jeune

Cette saison est compliquée pour le club. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'ESM Gonfreville handball se trouve en queue de classement. "On se bat pour ne pas être dernier mais les choses sont compliquées. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu aligner mon équipe au complet (à cause des blessures). Mais on n'est pas à la traîne. Les équipes nous gagnent grâce à un peu de fraîcheur physique et surtout de l'expérience." Il faut dire que les Gonfrevillais ont l'équipe la plus jeune du championnat avec les réserves du PSG et de Tremblay. "80% des joueurs sont les mêmes que la saison passée. J'essaye de redonner à ces jeunes le goût de la compétition alors qu'ils étaient vraiment dans le trou l'an passé." Le recrutement de cette saison s'est fait a minima pour des raisons financières, l'effectif passant de six joueurs professionnelss à quatre. "Il faut que le club se réorganise. Il y avait trop de dépenses. Il faut stabiliser les finances pour mieux repartir."

Olivier Orfèvres croit en son équipe. Malgré les mauvais résultats, le moral est bon. "Les relations humaines sont l'une de mes qualités. Gérer un groupe est ma force. On crée des liens avec des soirées et de la convivialité. Mes joueurs ont repris du plaisir à jouer." Mais le coach le sait, "il va falloir des victoires pour maintenir ce moral". L'entraîneur se projette déjà sur l'année prochaine. "Il va falloir faire un vrai bon recrutement et garder les joueurs avec qui ça fonctionne bien cette saison."

Retrouver l'élite

Le coach n'affiche aucune inquiétude. Il croit au projet du club. Une montée en Proligue dans les trois ans ne fait pas de doute pour lui. Le club a déjà côtoyé le haut niveau. Il a évolué en N1 Performance en 1993-1994. Les Gonfrevillais sont aussi passés par la Pro D2, l'actuelle Proligue, de 2008 à 2010 et en 2012. Depuis 2020 et la reprise de l'équipe par Didier Dutot, ce dernier ne cache pas ses ambitions. Il compte bien sur Olivier Orfèvres pour les réaliser.