Gonfreville-l'Orcher. Le club de handball lance une plateforme innovante

C'est peut-être l'avenir du sport. Le club de handball de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) a inauguré, mercredi 16 octobre 2019, un outil numérique qu'il a réalisé lui-même. Sur cette plateforme, on trouve des vidéos et des documents commentés sur plusieurs thématiques : la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale… "On vous indique ce que vous devez manger, ce qu'il faut éviter. Au niveau de la préparation mentale, notre plateforme vous aide à surmonter les obstacles, à gérer les émotions", détaille Jérémie Saunier, président du club de handball de Gonfreville-l'Orcher depuis sept ans, une structure qui compte 250 licenciés. Objectif de cet outil : former un individu, un citoyen dans sa globalité, et l'amener vers la pratique du haut niveau. Pour chaque thématique, le club de handball de Gonfreville-l'Orcher a fait appel à des professionnels. Par exemple, un médecin parle de la nutrition ou encore du dopage. Une démarche innovante pour laquelle Gonfreville s'est inspirée de la Khan Academy (qui propose un outil pour apprendre à tout âge). Jérémie Saunier, très axé sur la pédagogie et la transmission, nous explique le fonctionnement de "sa" plateforme numérique.

Jérémie Saunier souhaite que sa structure redevienne l'un des meilleurs clubs de formation de France. Gonfreville-l'Orcher a par exemple vu grandir dans les années 1980 l'ancien joueur de l'équipe de France, Grégory Anquetil. Pour atteindre cet objectif, "vous ne pouvez pas envisager un projet si vous ne considérez pas l'environnement, l'époque et les différentes tendances. On est dans l'air du numérique. On a donc créé une plateforme numérique pour nos jeunes, qui ont besoin de réponses rapides et instantanées. Leur concentration oscille entre 12 et 18 minutes. Notre outil est fait pour optimiser l'apprentissage, sans pour autant mettre de côté nos éducateurs sportifs, dotés de qualités. Bien au contraire. Ils seront responsables de l'apprentissage sur la mise en pratique de la conception théorique ". Cette plateforme est un vrai plus pour faire en sorte que les joueurs et les joueuses deviennent encore plus forts sur le terrain, selon Jérémie Saunier.

Une plateforme pas seulement pour Gonfreville-l'Orcher ?

Si cette plateforme numérique fonctionne, Gonfreville-l'Orcher compte bien ensuite la proposer à d'autres clubs de handball, et même à d'autres sports. "Il suffit d'ajouter des vidéos sur la tactique et la technique de foot ou de basket pour s'adresser à ces deux disciplines, par exemple. Les autres compétences, comme la nutrition sont transversales", affirme Jérémie Saunier. Le club de Gonfreville-l'Orcher, dont l'équipe première évolue en Nationale 1 (troisième division française), ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il va bientôt lancer son académie, qui a pour but l'accès à l'excellence. L'idée, est de former les joueurs "au futur handball", au jeu qui devrait régner sur les terrains en 2025, selon les spécialistes : jouer des deux mains, avoir les compétences pour évoluer à tous les postes…