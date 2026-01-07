Bien-être. Bonne résolution : et si vous adoptiez l'exercice du nageur ?

Inspiré de la natation, l'exercice du nageur, aussi appelé swimming, se pratique au sol, allongé sur le ventre. Idéal en hiver ou pour celles et ceux qui souhaitent reprendre le sport en douceur, ce mouvement issu du Pilates imite les battements du crawl sans avoir besoin de plonger dans une piscine. Contrairement aux exercices d'abdominaux classiques, il sollicite les muscles profonds, notamment le transverse, essentiel pour obtenir un ventre plus plat. En prime, il renforce le dos et les lombaires, contribuant à une meilleure posture et à la prévention des douleurs.

Un allié minceur pour bien commencer l'année

Dynamique et complet, l'exercice du nageur engage plusieurs groupes musculaires en même temps. Résultat : une dépense énergétique intéressante, parfaite pour accompagner un objectif de perte de poids ou simplement pour se sentir moins lourd après les repas copieux des fêtes. Facile à intégrer dans une routine quotidienne, il peut devenir une excellente bonne résolution bien-être pour cette nouvelle année.

Comment réaliser l'exercice du nageur

1. Allongez-vous sur le ventre, bras tendus devant vous et jambes droites.

2. Contractez vos abdominaux pour protéger le bas du dos.

3. Levez le bras droit et la jambe gauche, puis alternez avec le bras gauche et la jambe droite.

Effectuez un mouvement fluide, comme si vous nagiez dans l'air. Respirez régulièrement et gardez le ventre bien engagé. Commencez par des séries de 30 secondes, puis augmentez progressivement la durée !