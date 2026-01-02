Société. Ralentir, ressentir, s'épanouir : voici les vraies résolutions bien-être pour 2026

En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Société. En 2026, des résolutions bien-être s'imposent largement. Cette année, il s'agit avant tout d'écouter ses besoins, de ralentir et de remettre du sens dans ses habitudes.

Publié le 02/01/2026 à 09h19 - Par Aline
Et si 2026 marquait un retour à l'essentiel ? Moins de règles, moins de pression, et davantage d'attention portée à ce qui nous fait réellement du bien au quotidien. Voici les résolutions bien-être qui s'imposent pour retrouver équilibre et sérénité.

1. Faire la paix avec son corps

Cette année, on cesse de vouloir corriger son corps pour apprendre à vivre avec lui. L'idée n'est plus de viser un idéal mais de privilégier le confort, de bouger pour le plaisir, et de remplacer peu à peu l'autocritique par une forme de reconnaissance.

2. Manger plus simplement

Le bien-être passe aussi par l'assiette. Des repas maison quand c'est possible, des produits de saison, un peu plus de végétal et moins de complications.

3. Prendre soin de sa santé mentale

Entre charge mentale et rythme soutenu, ralentir devient essentiel. Quelques minutes de respiration, écrire pour déposer ses pensées ou s'accorder de vraies pauses sans écran peuvent suffire à faire redescendre la pression.

4. Bouger, naturellement

Pas besoin de performance ni de programme strict. Marcher, s'étirer au réveil, danser chez soi : bouger retrouve sa place naturelle dans la journée, simplement pour se sentir mieux dans son corps.

5. Mieux dormir

Le sommeil redevient une priorité, sans culpabilité. Le soir, on éteint les écrans plus tôt et puis, on s'autorise à se reposer quand le corps le demande.

6. Se reconnecter à la nature

Enfin, 2026 invite à renouer avec le vivant. Marcher dehors, jardiner sur un balcon ou simplement observer les saisons permet de retrouver un rythme plus apaisé.

