Jeu. Céline remporte 1 000€ grâce à La Cagnotte Tendance Ouest ! 

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest a mis un vrai cadeau sous votre sapin… La Cagnotte de Noël a fait son grand retour, et chaque semaine, l'un d'entre vous est reparti avec 1 000 euros !

Et 1 000€, juste avant les fêtes… soyons honnêtes : ça change vraiment tout. Une belle table de réveillon, un petit séjour pour s'évader, des vacances au ski… 1 000€, c'est aussi le coup de pouce idéal pour offrir le cadeau qu'on hésitait à mettre sous le sapin parce qu'il pesait un peu trop lourd dans le budget.

Vendredi 26 décembre, à 8h13, c'est Céline, habitante du Mesnillard, dans La Manche, qui a décroché son téléphone au bon moment et qui a remporté ces 1 000€ ! Félicitations !

Pour remporter de l'argent grâce à Tendance Ouest, inscrivez-vous, à partir du 1er janvier 2026, à la Cagnotte de la nouvelle année. 2 026€ sont à gagner en envoyant CAGNOTTE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS)