Publié le 12/12/2025 à 09h00 - Par Kevin
Gagnez 1 000€ grâce à La Cagnotte de Noël Tendance Ouest. Deuxième tirage au sort vendredi 19 décembre 2025.

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest met un vrai cadeau sous votre sapin… La Cagnotte de Noël fait son grand retour, et chaque semaine, l'un d'entre vous repart avec 1 000 euros !

Et 1 000 euros, juste avant les fêtes… soyons clairs : ça change vraiment tout : une table de fêtes généreuse et brillante, un réveillon loin de chez vous pour changer d'air, des vacances au ski… 1 000 euros, c'est aussi le coup de pouce parfait pour offrir le cadeau qui va franchement aider le père Noël… celui qu'on hésitait à mettre sous le sapin parce qu'il pèse un peu lourd dans le budget.

Cette cagnotte peut aussi arriver au moment parfait : remplacer un électroménager avant d'accueillir toute la famille, offrir un smartphone à votre ado, refaire un coin du salon, ou juste prendre une vraie bouffée d'air en fin d'année.

C'est une somme qui peut vraiment transformer le mois de décembre.

Alors inscrivez-vous pour le prochain tirage, ce vendredi 19 décembre à 8h13 en envoyant maintenant le mot CAGNOTTE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

Jeu. Tendance Ouest vous offre 1 000€ chaque semaine !
