Jeu. Tendance Ouest vous offre 1 000€ chaque semaine !

Jusqu'à Noël, Tendance Ouest met un vrai cadeau sous votre sapin… La Cagnotte de Noël fait son grand retour, et chaque semaine, l'un d'entre vous repart avec 1 000 euros !

Et 1 000 euros, juste avant les fêtes… soyons clairs : ça change vraiment tout : une table de fêtes généreuse et brillante, un réveillon loin de chez vous pour changer d'air, des vacances au ski… 1 000 euros, c'est aussi le coup de pouce parfait pour offrir le cadeau qui va franchement aider le père Noël… celui qu'on hésitait à mettre sous le sapin parce qu'il pèse un peu lourd dans le budget.

Cette cagnotte peut aussi arriver au moment parfait : remplacer un électroménager avant d'accueillir toute la famille, offrir un smartphone à votre ado, refaire un coin du salon, ou juste prendre une vraie bouffée d'air en fin d'année.

C'est une somme qui peut vraiment transformer le mois de décembre.

Alors inscrivez-vous pour le prochain tirage, ce vendredi 19 décembre à 8h13 en envoyant maintenant le mot CAGNOTTE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).