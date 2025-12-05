Jeu. Gagnez 1 000€ avec la Cagnotte de Noël Tendance Ouest

Tendance Ouest lance La Cagnotte de Noël : une cagnotte de 1 000 euros à remporter chaque semaine jusqu'à Noël.

Inscrivez-vous pour le premier tirage au sort, vendredi 12 décembre à 8h13 sur Tendance Ouest. Et 1 000 euros, juste avant les fêtes… ça change vraiment tout.

Cela peut financer une nouvelle déco, un vrai sapin bien garni, un repas de fête sans compromis, les cadeaux que vos enfants attendent depuis des mois, ou même des vacances durant ces fêtes.

Cela peut aussi être un nouvel électroménager qui tombe à pic avant de recevoir toute la famille, un smartphone pour votre ado, ou simplement la possibilité de profiter de Noël sans compter chaque dépense.

Envoyez dès maintenant par SMS le code CAGNOTTE au 7 14 15 (3×0,75 € + coût d'envoi) et décrochez La Cagnotte Tendance Ouest.