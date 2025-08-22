Jeu. Dernière semaine pour remporter 2 000€ avec la Cagnotte des vacances !

Il ne vous reste que quelques jours pour tenter de remporter la Cagnotte des vacances Tendance Ouest. 2 000€ rien que pour vous à la fin de ce mois d'août !
Avec cet argent, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets :
- S'offrir un week-end insolite : dormir dans une cabane perchée, une bulle transparente ou une tiny house en pleine nature
- Passer son permis moto ou bateau pour vivre de nouvelles sensations
- Adopter un nouveau loisir : acheter un bon appareil photo pour se lancer, un drone ou même du matériel pour la randonnée
- Améliorer le confort à la maison : un bon canapé, un fauteuil relax ou un matelas haut de gamme pour mieux dormir
- Vous offrir un stage ou une formation passion : cuisine, photo, musique, plongée, yoga…
- Acheter un vélo électrique pour se déplacer autrement.
Jouez maintenant en envoyant le mot CAGNOTTE par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 29 août à 9h !
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.