Jeu. La Cagnotte Tendance Ouest est de retour !

Loisir. Du lundi au vendredi, gagnez de 100 à 1 500€ à 8h13 et 17h13, grâce à La Cagnotte Tendance Ouest. Nouveauté cette saison, la Cagnotte inclut des centimes.

Publié le 29/08/2025 à 10h38 - Par Kevin
La Cagnotte Tendance Ouest est de retour du lundi au vendredi à 8h13 et à 17h13.

La Cagnotte est de retour, deux fois par jour sur Tendance Ouest !

Le principe est simple : écoutez bien Tendance Ouest et La Cagnotte, entre 8h et 8h15 et entre 17h et 17h15, notez le montant précis… comme 251 euros et 84 centimes, 366 euros et 99 centimes, ou encore 110 euros et 10 centimes (Oui, La Cagnotte inclut désormais des centimes !).

Ensuite, inscrivez-vous par SMS en envoyant le code CAGNOTTE au 7 14 15 (3×0,75€ + coût SMS). Et quand Tendance Ouest vous appelle… il suffit de donner le montant exact de la dernière cagnotte pour repartir avec cette somme sur votre compte en banque !

Imaginez : 300, 500 ou même 1 000 euros qui tombent à point pour la rentrée.

De quoi financer les fournitures scolaires ou l'équipement pour les enfants ? Un nouvel ordi portable ? Remplir le frigo et faire les courses ? S'offrir un resto et une soirée en amoureux ? Payer l'abonnement à la salle de sport ou pour les transports ? Refaire sa garde-robe ? Régler quelques factures qui traînent ou pourquoi pas réserver un petit week-end ou des vacances ?

Avec La Cagnotte, votre inscription reste valable une semaine.
Alors n'attendez plus : envoyez dès maintenant CAGNOTTE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).

