Bolleville. Feu d'un bâtiment agricole, un ouvrier intoxiqué

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole, mardi 14 octobre vers 10h40, rue des écoles à Bolleville. Le hangar de 100m² servait à stocker du fourrage et abriter des animaux.
A l'arrivée des pompiers, le sinistre était déjà maîtrisé. Le bétail avait été évacué et mis en sécurité. Un ouvrier agricole a été légèrement intoxiqué par les fumées et a été transporté à l'hôpital de Lillebonne.
