Bolleville. Feu d'un bâtiment agricole, un ouvrier intoxiqué

Sécurité. Un feu s'est déclaré dans un bâtiment agricole, mardi 14 octobre à Bolleville. Un ouvrier agricole a été légèrement intoxiqué et transporté à l'hôpital de Lillebonne.

Publié le 14/10/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole. Un ouvrier a été légèrement intoxiqué et hospitalisé. - Thibault Lecoq

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole, mardi 14 octobre vers 10h40, rue des écoles à Bolleville. Le hangar de 100m² servait à stocker du fourrage et abriter des animaux.

A l'arrivée des pompiers, le sinistre était déjà maîtrisé. Le bétail avait été évacué et mis en sécurité. Un ouvrier agricole a été légèrement intoxiqué par les fumées et a été transporté à l'hôpital de Lillebonne.

