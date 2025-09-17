En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Bois-Guillaume. Un incendie au centre de rééducation des Herbiers, dix patients évacués et seize confinés

Sécurité. Un feu s'est déclaré dans un local électrique du centre de rééducation des Herbiers à Bois-Guillaume, mercredi 17 septembre. Dix patients ont été évacués et seize confinés dans leurs chambres. Deux employés ont été légèrement intoxiqués par les fumées.

Publié le 17/09/2025 à 10h13 - Par Gilles Anthoine
Bois-Guillaume. Un incendie au centre de rééducation des Herbiers, dix patients évacués et seize confinés
Le centre de rééducation Les Herbiers a été victime d'un incendie. Dix patients ont été évacués et seize ont été confinés. - Google Street View

Mercredi 17 septembre vers 7h50, un feu s'est déclaré dans un local électrique du centre de rééducation des Herbiers, rue Herbeuse à Bois-Guillaume.

Dix patients ont été évacués et seize ont été confinés dans leurs chambres. Deux employés ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Après examen par une équipe du Smur, il n'a pas été nécessaire de les transporter à l'hôpital.

L'installation électrique a été sécurisée par Enedis. Après ventilation des locaux, les patients ont pu regagner leurs chambres. Le fonctionnement de l'établissement n'est pas perturbé.

L'intervention a mobilisé quinze sapeurs-pompiers et six engins.

