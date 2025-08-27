Près de Rouen. Feu de balcon, une famille transportée au CHU

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus mercredi 27 août vers 6h50 pour un feu de balcon. L'incendie s'est déclaré dans un immeuble de la rue des Martyres de la Résistance à Maromme. Le feu a été rapidement éteint à l'aide d'une lance à incendie.

Les occupants des lieux, une mère de famille et ses quatre enfants, ont été légèrement en contact avec la fumée. Le médecin du Samu a préféré les transporter au CHU de Rouen pour des contrôles.

L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et cinq engins.