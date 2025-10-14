Podcast. Le Débrief 100% HAC reçoit le milieu Rassoul Ndiaye : "Je sens qu'on compte sur moi"

Il compte déjà cinq titularisations et trois buts à son actif, ce qui fait de lui le meilleur cobuteur (avec Issa Soumaré) du Havre Athletic Club, après sept journées de championnat. Rassoul Ndiaye s'installe à la table du Débrief 100% HAC, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et du déplacement à Marseille (OM-HAC, samedi 18 octobre, 21h05).

Le milieu de terrain formé au FC Sochaux revient sur le début de saison des Hacmen, qui pointent à la 14e place avec 6 points, soit autant que Nantes (15e) et Auxerre (16e, en position de barragiste). Malgré un jeu intéressant, Le Havre ne totalise qu'une seule victoire pour le moment et devra batailler pour conserver sa place dans l'élite. "On vieillit plus vite quand on joue le maintien", reconnaît à ce sujet Rassoul Ndiaye, arrivé chez les Ciel et Marine à l'été 2023, pour le retour en Ligue 1. "Jouer dans l'échelon supérieur c'est toujours un plaisir et, même si c'est dur, c'est un privilège."

Rassoul Ndiaye a répondu aux questions de Tendance Ouest, Foot Normand et Le Courrier Cauchois. - Célia Caradec

Le Mondial 2026, un rêve

Régulièrement présent dans le onze de départ de Didier Digard, Rassoul Ndiaye se sent "mieux au niveau mental, physique et dans le jeu" cette saison. "Je sens qu'on compte sur moi", ajoute l'ancien Sochalien, qui aimerait toutefois améliorer ses statistiques en matière, notamment, de passes décisives.

Rassoul Ndiaye est le premier joueur à intervenir dans la saison 2 du podcast HAC. - Célia Caradec

Des performances qui pourraient l'aider à rejoindre les Lions de Teranga, alors que se profilent la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) cet hiver et la coupe du monde de la FIFA en Amérique, l'été prochain. "C'est dans la tête de tous les enfants qui jouent au foot dans la cour de récré", confirme le joueur, âgé de 23 ans, que le sélectionneur du Sénégal est venu rencontrer la saison dernière, comme les autres Sénégalais du HAC (Arouna Sanganté, Issa Soumarré). Le nouveau gardien havrais, Mory Diaw, évolue d'ores et déjà avec l'équipe A, qui pourrait décrocher son ticket pour le Mondial 2026 dès cette semaine.

