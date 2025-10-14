En ce moment Totem M
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast. Le Débrief 100% HAC reçoit le milieu Rassoul Ndiaye : "Je sens qu'on compte sur moi"

Sport. Avant la 8e journée de Ligue 1 et un déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, Le Débrief 100% HAC reçoit l'un des hommes clés du Havre en début de saison : Rassoul Ndiaye. Son rôle au sein du groupe, ses ambitions, ses rêves de Mondial 2026… Le Franco-sénégalais se projette au micro de notre podcast.

Publié le 14/10/2025 à 18h00 - Par Célia Caradec
Podcast. Le Débrief 100% HAC reçoit le milieu Rassoul Ndiaye : "Je sens qu'on compte sur moi"
A 23 ans, Rassoul Ndiaye entame sa troisième saison au Havre après avoir été formé au FC Sochaux. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il compte déjà cinq titularisations et trois buts à son actif, ce qui fait de lui le meilleur cobuteur (avec Issa Soumaré) du Havre Athletic Club, après sept journées de championnat. Rassoul Ndiaye s'installe à la table du Débrief 100% HAC, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et du déplacement à Marseille (OM-HAC, samedi 18 octobre, 21h05).

Le milieu de terrain formé au FC Sochaux revient sur le début de saison des Hacmen, qui pointent à la 14e place avec 6 points, soit autant que Nantes (15e) et Auxerre (16e, en position de barragiste). Malgré un jeu intéressant, Le Havre ne totalise qu'une seule victoire pour le moment et devra batailler pour conserver sa place dans l'élite. "On vieillit plus vite quand on joue le maintien", reconnaît à ce sujet Rassoul Ndiaye, arrivé chez les Ciel et Marine à l'été 2023, pour le retour en Ligue 1. "Jouer dans l'échelon supérieur c'est toujours un plaisir et, même si c'est dur, c'est un privilège."

Rassoul Ndiaye a répondu aux questions de Tendance Ouest, Foot Normand et Le Courrier Cauchois.Rassoul Ndiaye a répondu aux questions de Tendance Ouest, Foot Normand et Le Courrier Cauchois. - Célia Caradec

Le Mondial 2026, un rêve

Régulièrement présent dans le onze de départ de Didier Digard, Rassoul Ndiaye se sent "mieux au niveau mental, physique et dans le jeu" cette saison. "Je sens qu'on compte sur moi", ajoute l'ancien Sochalien, qui aimerait toutefois améliorer ses statistiques en matière, notamment, de passes décisives. 

Rassoul Ndiaye est le premier joueur à intervenir dans la saison 2 du podcast HAC.Rassoul Ndiaye est le premier joueur à intervenir dans la saison 2 du podcast HAC. - Célia Caradec

Des performances qui pourraient l'aider à rejoindre les Lions de Teranga, alors que se profilent la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) cet hiver et la coupe du monde de la FIFA en Amérique, l'été prochain. "C'est dans la tête de tous les enfants qui jouent au foot dans la cour de récré", confirme le joueur, âgé de 23 ans, que le sélectionneur du Sénégal est venu rencontrer la saison dernière, comme les autres Sénégalais du HAC (Arouna Sanganté, Issa Soumarré). Le nouveau gardien havrais, Mory Diaw, évolue d'ores et déjà avec l'équipe A, qui pourrait décrocher son ticket pour le Mondial 2026 dès cette semaine.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

Galerie photos
Rassoul Ndiaye a répondu aux questions de Tendance Ouest, Foot Normand et Le Courrier Cauchois. - Célia Caradec Rassoul Ndiaye est le premier joueur à intervenir dans la saison 2 du podcast HAC. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast. Le Débrief 100% HAC reçoit le milieu Rassoul Ndiaye : "Je sens qu'on compte sur moi"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple